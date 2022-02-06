Президент Чехии Милош Земан вернулся после длительной болезни в строй и заявил, что Прага выступает против отправки войск НАТО в Украину.

Такую позицию глава страны озвучил в интервью телеканалу CNN Prima News.

"Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", - объяснил Земан.

Напомним, что сам альянс также уже несколько раз заявлял, что посылать войска в Украину не намерен.

В то же время власти Великобритании отправили в Украину более 100 элитных военнослужащих спецназа (SAS, SBS, специального разведывательного полка и группы поддержки) из-за возможной угрозы со стороны России. Спецподразделения будут учить украинских коллег тактике борьбы с боевиками, снайперским навыкам и противостоянию диверсиям.

В свою очередь парламент Нидерландов поддержал поставки оружия Украине, однако выступил против отправки солдат.

Также мы писали о том, что по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден не имеет ни планов, ни интереса, ни желания отправлять американские войска в Украину.