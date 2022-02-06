Власти Великобритании отправили в Украину более 100 элитных военнослужащих спецназа (SAS, SBS, специального разведывательного полка и группы поддержки) из-за возможной угрозы со стороны России. Спецподразделения будут учить украинских коллег тактике борьбы с боевиками, снайперским навыкам и противостоянию диверсиям.

Об этом сообщает The Mirror.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - говорится в сообщении.

Известно, что около 1 500 британских военных, прошедших подготовку, уже базируются на граничащей с РФ Эстонией.

Отмечается, что переброска элитных войск из Великобритании в Украину стала возможной, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

Напомним, под Черниговом военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивное обучение по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые ранее Великобритания поставила в нашу страну. Комплекс, разработанный шведской компанией SAAB, весит 12,5 кг и стрельба до 800 м. Время, которое нужно для активации системы и открытия огня, составляет 2-3 секунды.

Ранее мы писали, что парламент Нидерландов поддержал поставки оружия Украине, однако выступил против отправки солдат.