Киевская мэрия, несмотря на недовольство Банковой и СНБО по поводу "военной" активности столичного градоначальника Виталия Кличко, набирает бойцов теробороны. Об этом КГГА сообщает в соцсети.

В сообщении говорится, что киевская тероборона будет защищать админздания и население, а также "готовить граждан к национальному сопротивлению".

Тероборона также будет "обеспечивать безопасность и порядок в городе в особый период".

К слову, "Особый период" начался с 18 марта 2014 года и действует до сих пор.

Напомним, во Львове ветераны АТО обучают коммунальщиков стрельбе из карабина. В планах также и освоение обращения с пистолетом. Учения будут проводить пока один раз в неделю.

Как сообщалось, Кабмин разрешил бойцам Теробороны применять охотничье оружие во время боевых задач.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России". А "Страна" разбиралась, зачем Кличко создает мини-армию в Киеве и начинает учения.

Также мы разбирались, как создают отряды теробороны в Украине и какую роль в создании новых "армий" играют региональные элиты.