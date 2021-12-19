Президент Чехии Милош Земан заявил, что по рекомендации врачей уже месяц не курит и не употребляет алкоголь.

Об этом он рассказал телеканалу CNN Prima News Земан.

Чешский президент уточнил, что медики запретили ему не только крепкие спиртные напитки, но и вино, которое он очень любит.

Таким образом, Земан живет без алкоголя и сигарет уже целый месяц. На проблемы из-за этого президент не жалуется.

"Бог с ним, с крепким алкоголем! Но врачи запретили и вино, которое я очень люблю. Так что я уже месяц живу без алкоголя и без сигарет, и, как видите, еще жив", - заявил он.

Глава Чехии страдает невропатией ног и часто жалуется на низкое артериальное давление. К тому же, у него испортился слух.

Напомним, что в сентябре Земана госпитализировали с COVID-19, а также выявили и другие проблемы со здоровьем. По результатам обследования в Центральном военном госпитале, стало известно, что он страдал от обезвоживания и переутомления.

Позже, 25 ноября, 77-летнего президента Чехии Земана после полутора месяцев госпитализации выписали из больницы.

Однако, в тот же день его вернули туда опять, поскольку у президента Чехии снова нашли коронавирус.

Тем не менее, уже 27 ноября Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге.