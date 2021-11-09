В Чехии не считают нужным созывать сенат для лишения президентских полномочий Милоша Земана, которого на днях перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова главы сенатского конституционного комитета Зденека Граба.

"В нынешней ситуации, когда президент декларировал, что будет назначать премьера и министров (нового правительства по итогам парламентских выборов октября - Ред.), нет необходимости созывать заседание сената для активации статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья). Так звучит рекомендация комитета руководству сената", - заявил Граба.

При этом комитет рекомендовал установить двухфазный контроль за состоянием здоровья главы государства. И в случае, если медицинский консилиум заключит, что Земан не может исполнять свои функции, запросить официальное медицинское заключение из Центрального военного госпиталя в Праге, где лечится президент. А уже после этого провести собрание сената.

Напомним, в октябре Милоша Земана госпитализировали уже второй раз с начала осени. При этом глава государства попросил своего лечащего врача не говорить журналистам о своем состоянии. Позже врачи признали его недееспособным.

Однако в начале ноября президента перевели из реанимации в обычную палату, в связи с улучшением здоровья.

Также сообщалось, что у Земана тяжелое хроническое заболевание - цирроз печени.