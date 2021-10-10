Президент Чехии Милош Земан, которого госпитализировали второй раз с начала осени в отделение интенсивной терапии военного госпиталя в Праге, просил своего лечащего врача не говорить журналистам о своем состоянии.

Об этом рассказал представителям СМИ его лечащий врач Мирослав Заворал. Видео в своем Twitter разместил журналист Ярослав Гавенда.

"Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии при госпитале военного университета в Праге", - сказал врач и добавил, что Земан не разрешил ему сообщить прессе о поставленном врачами диагнозе, поэтому не может нарушить врачебную тайну.

При этом профессор заверил, что диагноз "поставлен точно", лечение проводится как надо, в соответствии с состоянием здоровья.

Profesor Miroslav Zavoral neřekl, jaký je konkrétní zdravotní stav prezidenta, protože nemá jeho souhlas. @SeznamZpravy pic.twitter.com/zjyUAUZnqO October 10, 2021

Ранее европейские СМИ сообщили, что Земан попал в больницу вскоре после встречи премьером Чехии Андреем Бабишем, партия которого проиграла парламентские выборы. Сразу после госпитализации Земана, пражских журналистов заверили, что речь идет о плановой госпитализации.

Напомним, в сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней. Тогда же стало известно о том, что он страдает от обезвоживания и переутомления. Врачи выявили у него нейропатию нижних конечностей и диагностирован диабет. Из-за проблем со здоровьем он пересел на инвалидную коляску.