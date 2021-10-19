Сегодня в Чехии больного президента Земана попытаются лишить полномочий

В Чехи грянул острый правительственный кризис, вызванный тяжелой болезнью президента Милоша Земана. Его уже признали недееспособным, и сегодня начнется процедура официального лишения его полномочий, как главы государства.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Итак, в сенате Чехии сегодня будут решать, лишать или нет находящегося на лечении Милоша Земана полномочий президента.

В 11.00 по киевскому времени начнется заседание конституционной комиссии, которая может воспользоваться положениями 66-й статьи основного закона. Затем на 15.00 запланировано совместное заседание руководства Сената и лидеров партий по этому же вопросу.

Итоговое постановление должны принять обе палаты парламента. Первое заседание нижней палаты намечено на 8 ноября. Полномочия президента могут возложить на спикера и премьера. Но речь об отставке Земана не идет, он будет занимать президентский пост до 2023 года.

Напомним, более месяца назад президента Чехии госпитализировали. Его пресс-секретарь не предоставил тогда никаких подробностей о состоянии здоровья главы государства. В больнице подтвердили госпитализацию 76-летнего Милоша Земана, однако по какой причине он попал в клинику не рассказали.

Позже сообщалось, что президент Чехии заболел Covid-19, а также он страдает от обезвоживания и переутомления. Кроме того, СМИ писали, что у главы республики также был диагностирован диабет.

После этого СМИ сообщили, что Милош Земан болеет печеночной энцефалопатией. По данным издания, нынешний характер болезни президента представляет собой серьезное ограничение для выполнения им своих обязанностей.