Президент Чехии Милош Земан, который запретил врачам сообщать свой диагноз журналистам, болеет печеночной энцефалопатией.

Об этом со ссылкой на информацию источников в окружении лидера страны и в Центральном военном госпитале Праги, где сейчас он находится после госпитализации, пишет издание Denik N.

По данным издания, нынешний характер болезни президента представляет собой серьезное ограничение для выполнения им своих обязанностей.

"Президент Земан, кроме прочего, страдает печеночной энцефалопатией, что является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть обусловлено циррозом печени", - уверяют неназванные врачи.

По словам одного из источников, заболевание как у президента Земана обычно проявляется у человека в виде дезориентации и бессвязной речи. Президент Чехии способен разговаривать, но это ему удается с большим трудом.

Справка. Печеночная энцефалопатия - это состояние, которое вызывает временное ухудшение функции мозга у людей с запущенным заболеванием печени. Когда печень повреждена, она больше не может удалять токсичные вещества из крови.

Напомним, ровно месяц назад, 14 сентября, президента Чехии госпитализировали. Его пресс-секретарь не предоставил тогда никаких подробностей о состоянии здоровья главы государства. В больнице подтвердили госпитализацию 76-летнего Милоша Земана, однако по какой причине он попал в бклинику не рассказали.

Позже сообщалось, что президент Чехии заболел Covid-19, а также он страдает от обезвоживания и переутомления. Кроме того, СМИ писали, что у главы республики также был диагностирован диабет.