В Чехии врачи объявили о недееспособности действующего президента Чехии Милоша Земана. Глава Сената Чехии Милош Выстрчил объявил, что инициирует рассмотрение парламентом страны статьи 66 Конституции, которая разрешает отстранять президента от должности в случае его тяжелой болезни.

Об этом пишет Aktualne.cz в понедельник, 18 октября.

Во вторник, 19 октября, Сенат Чехии планирует обсудить возможность передачи полномочий президента Чехии Милоша Земана другим должностным лицам. Кроме Сената, решение о признании Земана недееспособным также должна принять нижняя палата парламента.

Глава Сената объявил, что получил официальный документ от врачей Центральной военной больницы, куда был госпитализирован президент Милош Земан. В нем сказано, что политик не может исполнять свои обязанности.

По словам главы Сената, медики утверждают, что изменение состояния здоровья Земана в ближайшее время маловероятно.

"В связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния оценивается как крайне неопределенный, и, таким образом, возможность возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", – приводит глава Сената цитату из письма врачей Центральной военной больницы.

По данным чешских СМИ, президент Земан болен печеночной энцефалопатией, из-за чего у него часто бывает спутано сознание.

"Отметим, что Земан резко выделялся среди всех прочих чешских политиков дружественным отношением к России. Поэтому находился в состоянии перманентного конфликта с местными элитами и странами Запада. Поэтому не удивительно, что как только болезнь дала повод поднять вопрос о его отставке, это тотчас же и было сделано", - комментирует сложившуюся ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Чехии Милош Земан, которого госпитализировали второй раз с начала осени в отделение интенсивной терапии военного госпиталя в Праге, просил своего лечащего врача не говорить журналистам о своем состоянии.

Также мы писали, что, по словам чешских врачей, президент Земан страдает печеночной энцефалопатией, что является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть обусловлено циррозом печени.