77-летний президент Чехии Милош Земан, которого накануне перевели в обычную палату после месяца в реанимации, сообщил, что бросил курить и рассказал о своем состоянии здоровья. Об этом сообщает iDNES.cz.

"Мое состояние основано на том, что у меня нет аппетита и я плохо перевариваю пищу, но действия медиков привели к тому, что я уже здоров. Я чувствую себя совершенно нормально, и даже потому, что я не подавлен более, чем обычно. Представьте, что я не курил месяц", - рассказал Земан.

Известно, что здоровье президента Чехии серьезно пошатнулось. В апреле 2021 года стало известно, что он пересел в инвалидное кресло. В минувшем сентябре его госпитализировали с COVID-19, обезвоживанием и переутомлением.

Кроме того, стало известно, что он страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. После того, как в октябре его госпитализировали второй раз с начала осени, Земан попросил лечащего врача не рассказывать журналистам о состоянии его здоровья.

Также мы писали, что, по словам чешских врачей, президент Земан страдает печеночной энцефалопатией, что является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть обусловлено циррозом печени.

18 октября чешские врачи объявили о недееспособности действующего президента Чехии Милоша Земана. А уже на следующий день Конституционная комиссия Чехии согласилось с необходимостью снять с Милоша Земана, которого ранее врачи признали недееспособным, полномочия президента.