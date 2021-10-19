Конституционная комиссия Чехии согласилось с необходимостью снять с Милоша Земана, которого ранее врачи признали недееспособным, полномочия президента.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова главы комиссии Зденека Граба.

По его словам, члены комиссии детально изучили документ, в котором рассказывается о состоянии здоровья действующего президента Чехии Милоша Земана.

"В этом документе прямо сказано о том, что господин президент не способен выполнять свои служебные обязанности, к тому же в связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния господина президента оценивается как крайне неопределенный. В связи с этим наша комиссия предлагает активировать статью 66 Конституции республики о временном лишении президента его полномочий", - сказал Граба.

Принять окончательное решение о лишении полномочий Земана в соответствии с вышеупомянутой статьей Конституции может большинство голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента.

Если решение будет принято, полномочия президента перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьер-министру, которого тот назначит.

26 октября состоится заседание на котором могут принять решение об активации статьи Конституции 66. А первое заседание нового состава нижней палаты, который был избран 8-9 октября, пройдет 8 ноября.

Напомним, в октябре Милоша Земана госпитализировали уже второй раз с начала осени. При этом глава государства попросил своего лечащего врача не говорить журналистам о своем состоянии. Позже врачи признали его недееспособным.

Также сообщалось, что после признания Земана недееспособным полиция Чехии начала расследовать возможную подделку документов.