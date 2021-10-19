После того как президента Чехии Милоша Земана признали недееспособным, полиция страны начала расследование по поводу возможных противоправных действий в отношении государства.

Об этом со ссылкой на газету "Mlada fronta Dnes" сообщает ТАСС.

Полиция проверит, не подделал ли кто-то из окружения президента подпись под документом о созыве заседания Палаты депутатов 8 ноября. Сомнения в том, что указ подписал не глава государства возникли в связи с тем, что 18 октября спикер Сената Милош Выстрчил заявил, что Земан по состоянию здоровья не способен выполнять свои обязанности и в ближайшие недели вряд ли сможет вернуться к работе.

"Принимая во внимание новую информацию, представленную на пресс-конференции главы Сената, полиция Чешской Республики начнет расследование возможных противозаконных действий, в которых могут быть выявлены признаки преступлений против республики", - сообщили в полиции.

Напомним, 10 октября президента Чехии Земана госпитализировали второй раз с начала осени. По словам чешских врачей, президент Земан страдает печеночной энцефалопатией, что является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью.

Также мы писали о том, что сегодня, 19 октября, в Чехии больного президента Земана попытаются лишить полномочий.