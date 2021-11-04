Президент Чехии 77-летний Милош Земан переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в Центральном военном госпитале, где глава государства лечится с начала октября.

Об этом сообщила в четверг, 4 ноября, пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) Итка Зинке, передает iDNES.cz.

"В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату", - сообщила пресс-секретарь госпиталя Итка Зинке.

Известно, что здоровье президента Чехии серьезно пошатнулось. В апреле 2021 года стало известно, что он пересел в инвалидное кресло. В минувшем сентябре его госпитализировали с COVID-19, обезвоживанием и переутомлением.

Кроме того, стало известно, что он страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. После того, как в октябре его госпитализировали второй раз с начала осени, Земан попросил лечащего врача не рассказывать журналистам о состоянии его здоровья.

Также мы писали, что, по словам чешских врачей, президент Земан страдает печеночной энцефалопатией, что является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть обусловлено циррозом печени.

18 октября чешские врачи объявили о недееспособности действующего президента Чехии Милоша Земана. А уже на следующий день Конституционная комиссия Чехии согласилось с необходимостью снять с Милоша Земана, которого ранее врачи признали недееспособным, полномочия президента.