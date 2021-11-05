В день, когда 77-летний президент Чехии Милош Земан заявил, что чувствует себя нормально, доктора озвучили его диагноз. У политика тяжелое хроническое заболевание - цирроз печени.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на члена медицинского консилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко.

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными симптомами", - сказал Пафко, который раньше оперировал первого чешского президента Вацлава Гавела.

Пафко добавил, что в желудок Земану введен питательный зонд для кормления.



"Как долго он (зонд - Ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", - отметил Пафко.

По его словам, пока рано говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где лечится политик. Лечение может занять еще 3-4 недели.

Земан находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. Сначала его поместили в палату интенсивной терапии. А 4 ноября в связи с улучшением состояния здоровья перевели из реанимации в обычную палату.

5 ноября члены медконсилиума пришли к выводу, что состояние Земана постепенно улучшается, тем не менее президент пока не готов полностью выполнять свою работу.

Как писала "Страна", здоровье президента Чехии серьезно пошатнулось еще весной. В апреле стало известно, что он передвигается в инвалидном кресле из-за проблем с ногами. Позже появилась информация о его болезнях: невропатия ног, сахарный диабет и печеночная энцефалопатия.