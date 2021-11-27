Президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был доставлен в четверг вечером после того, как у него была обнаружена инфекция COVID-19.

Об этом сообщает в субботу, 27 ноября, "Европейская правда" со ссылкой на данные чешского агентства СTK.

Земан пролежал в больнице без симптомов болезни две ночи, и медики сделали ему инфузию с моноклональными антителами.

Теперь президент Чехии должен отправиться в свою резиденцию, где он планирует назначить Петра Фиалу новым премьер-министром в воскресенье, 28 ноября.

Офис президента готовит форму церемонии назначения с соблюдением правил для пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в сентября Земана уже госпитализировали с COVID-19, а также выявили и другие проблемы со здоровьем. По результатам обследования в Центральном военном госпитале, стало известно, что он страдал от обезвоживания и переутомления.

Также мы писали, что в Чехии не считают нужным созывать сенат для лишения президентских полномочий Милоша Земана. При этом комитет рекомендовал установить двухфазный контроль за состоянием здоровья главы государства. И в случае, если медицинский консилиум заключит, что Земан не может исполнять свои функции, запросить официальное медицинское заключение из Центрального военного госпиталя в Праге, где лечится президент. А уже после этого провести собрание сената.