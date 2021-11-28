Президент Чехии Милош Земан, который 27 ноября выписался из коронавирусного отделения больницы, назначил 57-летнего Петра Фиалу премьер-министром. Социально дистанцированная церемония назначения состоялась в резиденции главы государства, расположенной к западу от Праги.

Об этом сообщает агентство новостей "Reuters".

Фиала возглавляет блок из пяти оппозиционных партий, которые победили на выборах в октябре. Он сместил в кресле премьера Андрея Бабиша.

Новому правительству придется бороться с очередной волной коронавирусной инфекции, которая грозит захлестнуть больницы, а также с энергетическим кризисом после краха крупного поставщика электроэнергии. Коалиция также заявила, что планирует переработать государственный бюджет на 2022 год, чтобы сократить большой дефицит.

Земан приехал на церемонию в инвалидном кресле в сопровождении медика и в полном защитном снаряжении. Поскольку ранее у него выявили коронавирус, он находился во время мероприятия в стеклянном боксе.

Когда именно будет назначен весь Кабинет министров, пока неясно, отмечает радио. Фиала уже представил Земану его предполагаемый состав.

Напомним, что в сентябре Земана госпитализировали с COVID-19, а также выявили и другие проблемы со здоровьем. По результатам обследования в Центральном военном госпитале, стало известно, что он страдал от обезвоживания и переутомления.

Также мы писали, что 25 ноября 77-летнего президента Чехии Земана после полутора месяцев госпитализации выписали из больницы.

Впрочем, в тот же день его вернули туда опять, поскольку у президента Чехии снова нашли коронавирус.