В среду, 9 февраля, в Украину с официальным визитом прибыл министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. В ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он рассказал, что в Евросоюзе согласовали перечень санкций на случай "вторжения РФ в Украину". Однако вводить их заранее не будут.

Трансляцию брифинга вела пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

"Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия относительно Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе", - сказал Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Дипломат добавил, что санкционные меры не будут вводиться заранее, а являются предостережением. Также он заявил, что данную ситуацию должны решать с помощью дипломатии. Глава МИД Испании считает, что сейчас дипломатически усилия имеют все шансы на успех.

"Мы с беспокойством наблюдаем концентрацию российских войск в непосредственной близости к границе с Украиной. Но мы уверенны, что эта ситуация должна решаться через диалог. Мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы поддержать эти дипломатические усилия как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО и ОБСЕ", - сказал Альбарес.

Кулеба согласился с испанским коллегой и заявил, что шансы на урегулирование данного вопроса путем дипломатии существуют.

"Я хочу подтвердить слова Хосе Мануэля о том, что действительно сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины", - сказал глава МИД Украины.

Ранее мы писали, что в Еврокомиссии рассказали, какие санкции ЕС введет против Москвы в случае "российского вторжения в Украину".

Также сообщали, что США угрожают ввести санкции против представителей ближайшего окружения Путина и членов их семей.