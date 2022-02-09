В Белом доме не считают нужным вводить сейчас санкции против российского газопровода "Северный поток-2", поскольку такой шаг был бы неэффективным.

Об этом во время брифинга 8 февраля сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Есть разногласия между нами и некоторыми (членами) Конгресса, с теми, кто полагает, что введение санкций в отношении "Северного потока-2" сейчас будет эффективным. Мы так не думаем. Мы считаем, что это средство воздействия и ясность в том, что он ("Северный поток-2" - Ред.) не сдвинется с места, если Россия вторгнется, является точкой воздействия. И именно поэтому мы идем по тому пути, по которому мы идем", - сказала Псаки.

Напомним, в Бундестаге считают, что использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением.

Также мы писали о том, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр вслед за Германией выступил против закрытия проекта газопровода "Северный поток - 2" в случае вторжения России в Украину. По мнению французского министра, запуск газопровода является одним из ключевых пунктов выхода из кризиса в отношениях России и Запада.