Киев прикладывает максимальные усилия для того, чтобы не допустить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" немецким регулятором.

Об этом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в эфире "Украина 24".

"Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины, и мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация - это бюрократический процесс, который реализует немецкий регулятор. Кроме того, будет привлечена Европейская комиссия, и наша задача - принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован или нет, это зависит от комплекса фактора, включая геополитический", - сказал Макогон.

Напомним, в конце января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации "Северного потока-2". После этого в Германии должны возобновить процесс сертификации.

Между тем, решение о сертификации оператора "Северного потока-2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии. Регулятор ФРГ по-прежнему ждёт получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.