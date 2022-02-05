Российская компания "Газмпром" заявила, что Европейский союз отобрал 85% газа из своих ПХГ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 3 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27% (на 13,4 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 84,7% (40,5 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон", - говорится в сообщении.

В то же время "Газпром" уточнил, что общий уровень заполненности ПХГ Европы – 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции уже опустошены на две третьих.

Также в компании уточнили, что заполненность украинских ПХГ снизилась до 11,2 миллиарда кубометров. Это на на 9,7 миллиарда кубометров (на 46,5%) ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Напомним, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Азербайджан увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. По ее словам, Баку является надежным поставщиком энергии.

Также "Страна" писала, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на минимальных уровнях.