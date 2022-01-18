Власти Молдовы не исключают введения режима ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа в страну.

Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, пишут молдавские СМИ.

Также сегодня стало известно, что "Молдовагаз" снова столкнулся с нехваткой средств для оплаты поставок газа и просит "Газпром" отсрочить платеж. Молдавской стороне не хватает от $25 млн до $32 млн. Об этом сообщил сообщил глава газораспределительной компании Вадим Чебан.

"Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений", - написал Чебан в своем Telegram-канале.

Глава "Молдовагаза" предложил правительству вернуть компании НДС, что позволит выделить для расчетов с "Газпромом" не менее $22 млн. Кроме того, он предлагает привлечь международные финансовые институты для погашения задолженности основных промышленных потребителей в стране перед "Молдовагазом".

Напомним, в ноябре российский "Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа из-за долга. После длительных переговоров Молдова и "Газпром" подписали газовый контракт. Молдова договорилась покупать газ у России с ноября по новому пятилетнему договору - по цене 450 долларов за тысячу кубометров.

Однако молдавская сторона не провела в срок (понедельник, 22 ноября) очередной платеж за поставки. Компания "Молдовагаз" не смогла найти коммерческого решения для оплаты долга, из-за чего и потребовалась помощь правительства. У компании не оказалось денег, так как она закупала газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, а в тариф была заложена сумма гораздо ниже. Предполагается, что с ноября тариф будет повышен.

Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа из-за несвоевременной оплаты. В свою очередь, официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" готов подождать оплату в виде исключения. В конце концов Молдова погасила долг перед "Газпромом" после ультиматума компании.