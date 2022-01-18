В Украине из-за роста стоимости энергоресурсов 3 предприятия стеклянной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей. После полной остановки печи будет очень сложно запустить.

Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины"

Там сообщают о "катастрофическом росте цены на природный газ". Сейчас, по данным стекольщиков, стоимость газа составляет 50% себестоимости стеклянной продукции.

Кроме того, по отечественному бизнесу бьет импорт из стран, где газ "иногда почти в десять раз ниже, чем у нас", а значит дешевле и себестоимость продукции.

"В такой ситуации продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынках", - констатирует ассоциация и обращается за помощью к правительству.

Также указано, что из-за сложившейся ситуации около 12 тысяч человек могут стать безработными, а бюджет лишится миллиардов средств поступлений.

Напомним, Кабмин решил вопрос со льготными ценами на газ для предприятий. В льготный список попали производители муки, пастеризованного молока жирностью 2,5%, пшенично-ржаного хлеба, батонов, куриных яиц, курятины и подсолнечного масла.

Также сообщалось, что в Украине закрыли 32 газозаправочные станции из-за высоких цен на голубое топливо.