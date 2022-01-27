Заполненность украинских газовых подземных хранилищ находится на минимальных уровнях. На 25 января она снизилась до 11,8 млрд куб. м. Это на 45,4% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. Такие данные приводит российский "Газпром".

По данным монополиста, в европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9% (на 14,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 3/4 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9% или 36,3 млрд куб. м газа.

Сообщается, что общий уровень заполненности ПХГ Европы - 40,9%. Заполненность подземных хранилищ Германии и Франции составляет около 39%.

Также отмечается, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А по состоянию на 25 января запасы уже на 2,24 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату.

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