Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник, 24 января, поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м, такой отметки цена достигла впервые с 27 декабря 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 102 за 1 тыс. куб. м, или €94,3 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч - Ред.).

Таким образом, общий рост стоимости газа с начала торгового дня составляет 19,4%.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что стоимость газа может повыситься из-за сложной геополитической ситуации.

Напомним, по данным СМИ, Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты всего лишь в течение недели после вторжения России.

Между тем, когда цена на европейском рынке после недавнего подорожания опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил российскую компанию "Газпром" в манипуляциях на европейском рынке газа. При этом он добавил, что между странами Альянса нет единой позиции по газопроводу "Северный поток - 2", однако НАТО призывает все страны диверсифицировать источники энергии.