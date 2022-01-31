Заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на минимальных уровнях. По состоянию на 29 января этот показатель снизился до 11,5 млрд куб. м. Это на 46,1% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. Об этом сообщает "Газпром".

А в ПХГ Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3% или 38,4 млрд куб. м газа.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы - 39%. При этом заполненность подземных хранилищ Германии и Франции составляет 37% и 36% соответственно", - говорится в сообщении.

Также в "Газпроме" уточнили, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.

"На 29 января запасы уже на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату", - говорится в сообщении.

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