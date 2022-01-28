Вслед за Германией в США также отказались рассматривать вопрос об отключении России от SWIFT. Кроме того, американское правительство заявило, что на данный период времени не собирается вводить санкции против РФ, затрагивающих экспорт нефти и газа.

Об этом сообщает "Wall Street Journal" со ссылкой на собственные источники.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT", - говорится в сообщении газеты.

Издание также пишет, что проработка санкций США против РФ на случай эскалации кризиса вокруг Украины находится на финальной стадии.

Однако несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, в администрации президента Америки Джо Байдена обеспокоены тем, что новые санкции против РФ могут иметь "побочные эффекты", подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что США созывают на понедельник, 31 января, заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить якобы "угрожающее поведение" России по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.

В то же время глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров, который нашел рациональные зерна в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России.