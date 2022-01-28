Правительство США обеспокоено тем, что новые санкции против РФ могут иметь "побочные эффекты", подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Об этом сообщает агентство "Bloomberg".

"Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase&Co. и Goldman Sachs Group", - пишет агентство.

Американское правительство в рамках переговоров выразило руководству банковской сферы деятельности обеспокоенность возможными "побочными эффектами" от введения новых санкций.

Сотрудники Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, которое отвечает за введение рестрикций, также принимали участие в обсуждениях с кредиторами.

Между тем, представители банков отказались комментировать "Bloomberg" эту информацию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что США созывают на понедельник, 31 января, заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить якобы "угрожающее поведение" России по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.

В то же время глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров, который нашел рациональные зерна в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России.