В Евросоюзе разработали план действий на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в Европу.

Об этом в блоге сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель написал, что кризис с Россией и Украиной остается в центре сегодняшней геополитической напряженности. По его словам, Евросоюз рассматривает разные варианты развития событий.

"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", - написал Боррель.

Он также сообщил, что Евросоюз готов ввести санкции, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе и не собирается отступать в вопросе поддержки Украины.

"Европейский Союз не откажется от своей поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение. Украина - наш партнер и сосед: ее безопасность - это наша безопасность", - написал Боррель.

Напомним, ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

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