Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс накануне своего визита в Киев подтвердила, что в ближайшее время Королевство введет новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отметим, что эти санкции анонсировались еще в среду, 26 января. Правда, тогда уточнялось, что они будут разработаны на случай вторжения РФ. Трасс не исключала, что они коснутся лично президента России Владимира Путина.

Напомним, что Элизабет Трасс анонсировала свой визит в Украину на следующей неделе. Тогда же она сообщила, что правительство Великобритании считает маловероятным отправку в Украину британских военных для выполнения боевых задач.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты предложили новые санкции против России в случае эскалации ситуации в Украине. Речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипконтактов.

Также мы сообщали, что сегодня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет войны, а Запад преследует свои корыстные устремления, пытаясь ее навязать. Причем заявление Патрушева было основано на словах официальных лиц из Киева.