Украина договорилась о продолжении транспортировки газа из Венгрии
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) договорился продолжать транспортировку газа из Венгрии до 30 сентября 2022 года.
Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу, 28 января.
Он также добавил, что энергетическая система Украины работает стабильно, все потребители обеспечены электроэнергией. Никаких веерных отключений в в прошлом году и текущем не было и не планируется.
Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточный запас ресурсов, чтобы пройти этот отопительный сезон без проблем. В настоящее время АЭС работают в полную мощность, также увеличена добыча собственного угля.
"...В настоящее время работает 14 блоков атомных электростанций, 26 января был введен в эксплуатацию энергоблок №1 Хмельницкой АЭС, а также четвертый энергоблок Запорожской АЭС. В начале февраля запланировано завершение планового текущего ремонта четвертого энергоблока Ровенской АЭС и включение его в сеть, что обеспечит работу 15 блоков атомных электростанций", - заявил Шмыгаль.
По его словам, на сегодняшний день на складах находится около 800 000 тонн угля, что больше, чем в прошлом году в аналогичный период. Кроме того, с начала года добыча угля на украинских шахтах выросла на 20% по сравнению с 2021 годом.
Напомним, Киев и Будапешт договорились о гарантированных мощностях для транспортировки природного газа из Венгрии на Украину с 1 января 2022 года. Глава ГТС говорил, что соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров голубого топлива.
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