Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Азербайджан увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. По ее словам, Баку является надежным поставщиком энергии.

Об этом сообщает издание "DW" со ссылкой на пресс-конференцию по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

"Эта встреча была для меня хорошей возможностью обсудить активизацию нашего сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан является стратегическим и надежным энергетическим партнером ЕС", - сказала Симсон.

По ее словам, сегодня Азербайджан делает все для того, чтобы увеличить поставки газа через "Шах Дениз".

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, так как это стратегически важно для всех стран Евросоюза", - добавила Симсон.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2021 году Баку экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров - Италия. Кроме того, по его словам, азербайджанский газ получают Болгария и Греция. До встречи с Симсон Алиев анонсировал "новую фазу кооперации между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики".

Напомним, ранее мы писали, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на минимальных уровнях. По состоянию на 29 января этот показатель снизился до 11,5 млрд куб. м. Это на 46,1% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А в ПХГ Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа.

Мы также сообщали о том, что США и ЕС обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.