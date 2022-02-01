Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает Россию виновной в росте цен на газ в Европе.

Об этом он сказал 1 февраля в эфире российского телеканала "Дождь".

О вине РФ в росте стоимости голубого топлива дипломата спросил журналист канала.

"Нет-нет-нет. Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ", - ответил Боррель.

Также он заявил, что Россия давала Евросоюзу сигналы о возможном прекращении поставок газа.

"Да, такие знаки были", - сказал чиновник ЕС и добавил, что это обеспокоило Евросоюз, но пока дело ограничивалось "словами и намерениями".

"Мы не должны драматизировать. Мы должны отдавать себе отчет в том, что происходит, но не нагнетать еще большее напряжение посредством заявлений или действий", - считает дипломат.

Кроме того, он заявил, что у Евросоюза "не будет стимула" для запуска газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации в Украине. Боррель отметил, что запуск трубопровода будет зависеть от общего положения.

"Если что-то серьезное произойдет в Украине, и это может быть, допустим, как вы сказали, война, но не обязательно война, это может быть просто какая-то тревожная ситуация - в любом случае стимула для запуска "Северного потока-2" не будет", - сказал дипломат.

Он также сказал, что за запуск "Северного потока - 2" отвечает Германия, а у Еврокомиссии нет полномочий для остановки газопровода. Боррель добавил, что Евросоюз не выступает против "Северного потока - 2", но не считает проект приоритетным, поскольку его запуск "не поможет усилить свою независимость от поставок газа из России".

Ранее "Страна" приводила сообщение Борреля о том, что в Евросоюзе разработали план действий на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в Европу.

Также мы писали, что Польша купила у США танкер со сжиженным газом для Украины и договорилась с Киевом о постройке газопровода.