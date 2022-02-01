Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила о покупке второй партии сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах для поставки его в Украину в рамках сотрудничества с украино-американской компанией Energy Resources of Ukraine (ERU). Газовоз прибудет в СПГ-терминал в Свиноуйсьце в конце этого месяца, а поставки начнутся в марте.

Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

Первая подобная сделка состоялась еще в ноябре 2019 года. В PGNiG рассказали, что поставки в Украину стали возможны благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру в последние годы.

"Это вторая поставка газа в Украину, осуществляемая компаниями PGNiG и ERU на основе закупки американского СПГ. Первое произошло более двух лет назад. Танкер с купленным грузом прибыл на терминал в Свиноуйсьце в ноябре 2019 года. ERU получало топливо через соединение газопровода в Хермановицах", - говорится в сообщении на сайте компании.

Управляющий партнер ERU Ярослав Мудрый добавил, что новая партия сжиженного газа из Америки поддержит газовый рынок республики и обеспечит устойчивость поставок потребителям в оставшиеся месяцы отопительного периода. По его словам, сделка проводится в рамках поддержки энергетической независимости Украины.

Сотрудничество PGNiG и ERU началось в августе 2016 года. Тогда на украинский рынок была поставлена первая партия газа от польского концерна. Помимо сотрудничества в области закупок топлива в августе прошлого года компании начали разведку и добычу углеводородов в западной части Львовской области.

Помимо этого, Украина и Польша договорились о построении газопровода. Это позволит нарастить объем газа, поставляемого на Восток.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

"Мы говорили (с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем) о расширении пропускной способности с запада на восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем", - объяснил Моравецкий.

По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, продавая его.

"Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда", - добавил Моравецкий.

Он уточнил, что российский газопровод "Северный поток 2" является геополитической угрозой безопасности Европы.

Ранее мы рассказывали, что Украина начала закупки газа у Венгрии. Сегодня, 1 февраля, начался физический его импорт в нашу страну.

Также сообщалось, что "Оператор газотранспортной системы Украины" договорился продолжать транспортировку газа из Венгрии до 30 сентября текущего года.