Появилось видео начала обыска в доме экс-главы НАК "Нафтогаза" Андрея Коболева. На видео спецназ Государственного бюро расследований перелазил через забор.

Видео опубликовал сам Андрей Коболев в своем Facebook.

Коболев сообщил, что это первый домашний обыск в его жизни и начало он не застал, так как гостил у друзей в Черниговской области, но "сразу и быстро вернулся после сообщения от охранников дома о непрошеных визитёрах". Также он заявил о содействии в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра.

"Основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго". В процессе урегулирования возникшей более 20 лет назад команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", - объяснил Коболев.

Напомним, Андрей Коболев был главой "Нафтогаза" с весны 2014 года по апрель 2021 года. На своем посту он получал многомиллионные премии. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен.

Также мы писали, что летом прошлого года Государственная фискальная служба проводила обыски в НАК "Нафтогаз" по уголовному делу по факту уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. По данным наших источников в правоохранительных органах, по "Нафтогазу" шли и другие расследования, их фигурантом был Коболев.