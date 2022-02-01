Сегодня, 1 февраля, сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в доме и офисе у бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который по данным "Страны" является фигурантом нескольких дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

По данным собеседника издания, ГБР проводит обыски и в офисе и в доме у Андрея Коболева.

Напомним, летом прошлого года Государственная фискальная служба проводила обыски в НАК "Нафтогаз" по уголовному делу по факту уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. По данным наших источников в правоохранительных органах, по "Нафтогазу" шли и другие расследования, их фигурантом был Коболев.

Стоит отметить, что Андрей Коболев был главой "Нафтогаза" с весны 2014 года по апрель 2021 года. На своем посту он получал многомиллионные премии. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен, или по 29 миллионов в месяц.

Также "Стране" стало известно, что в США по поручению "Нафтогаза" с российско-германским проектом боролась лоббистская фирма из Вашингтона "Йорктаун солюшнз", мы подробно разобрались как структура "Нафтогаза Украины" платила миллионы лоббистам в США за пиар.