Уровень запаса газа в ПХГ Евросоюза снизились до отметки ниже 40%, поскольку расход топлива на треть больше, чем в среднем за предыдущие несколько лет.

Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, передает "Интерфакс-Украина".

По информации журналистов, несмотря на относительно теплую погоду, владельцы запасов газа решили использовать их, чтобы защититься от высоких цен.

"Во многих контрактах с поставщиками используется биржевой индекс "на месяц вперед" и сейчас цена его выполнения находится на историческом максимуме. В среднем в прошлом месяце на хабе TTF газ торговался по 1310 долларов за тысячу кубометров с максимальным значением до 2138 долларов", - говорится в сообщении.

Также журналистам удалось выяснить, что подобное поведение импортеров серьезно снизило импорт газа в Евросоюз. Например, за первую половину января экспорт "Газпрома" снизился на 40%, и есть все предположения ожидать, что тренд "задержится" до конца месяца.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии должно возобновить временно приостановленную сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" после создания юрлица для управления немецким участком трубопровода.

Также мы писали, что Еврокомиссия обратится к Украине за мнением по "СП-2". Это затянет сертификацию еще на два месяца.

Кроме того, сообщалось, что глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством над правилами ЕС" решение Федерального сетевого агентства Германии о разрешении создать в ФРГ дочку компании-оператора "Северного потока-2".