США и ЕС обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, администрация Байдена разговаривала с официальными лицами в Японии, Южной Корее и Индии, а также в Пекине.

Белый дом также ведет переговоры с производителями газа, чтобы выяснить, смогут ли они увеличить добычу в чрезвычайной ситуации. В их число входят Катар, Нигерия, Египет и Ливия, говорят источники.

В отличие от нефти, на мировом газовом рынке мало резервных мощностей, и ни один производитель не заявил, что может прокачать гораздо больше в короткие сроки.

Ранее "Страна" приводила сообщение Борреля о том, что в Евросоюзе разработали план действий на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в Европу.

Также мы писали, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на минимальных уровнях. По состоянию на 29 января этот показатель снизился до 11,5 млрд куб. м. Это на 46,1% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А в ПХГ Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа.