Российская компания "Газпром" может прекратить поступление газа в Молдову, если не получит очередной платеж до завтра, 20 января, в рамках контракта.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, сообщает РИА "Новости".

"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января", - сказала она.

Также Гаврилица добавила, что молдавская компания не успела собрать деньги, поэтому, сегодня, 19 января, пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, Молдова договорилась покупать газ у России с ноября по новому пятилетнему договору - по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Молдавской стороне не хватает от $25 млн до $32 млн. В связи с отсутствием денег глава "Молдовагаза" предложил привлечь международные финансовые институты для погашения задолженности.

Ранее мы писали, что власти Молдовы не исключают введения режима ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа в страну.

Также сообщали, что в конце ноября прошлого года Молдова погасила долг перед "Газпромом" после ультиматума компании. Тогда также молдавской стороне не хватало денег, после чего российская компания пригрозила остановить поставки голубого топлива.