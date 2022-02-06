НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Об этом сообщила газета la Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства.

По ее информации, речь об инициативе по созданию газопровода Midcat, которую заблокировали три года назад испанские и французские регулирующие органы. Они посчитали, что его строительство не было бы рентабельным в контексте быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

Газапровод, по данным газеты, может быть использован для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии.

По сведениям издания, вопрос о возможном "перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится на рабочих столах НАТО".

"Германия очень заинтересована в проекте", - утверждает газета со ссылкой на те же источники. В газете добавили, что высокая зависимость ФРГ от российского газа "теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза".

"США настойчиво давят, чтобы Берлин включил приостановку на неопределенный срок газопровода "Северный поток - 2" в пакет угроз в отношении России", - написала газета.

Однако, по ее версии, Германия "не хочет подвергать риску свою промышленность".

"Не существует "Иберийского потока" с мощностью 55 млрд куб. м в год. Есть два соединения через Страну Басков и Наварру, которые в сумме дают 7 млрд куб. м Midcat внес бы еще по крайней мере 7 млрд куб. м", - говорится в статье.

"Midcat может вернуться. Германия сейчас с интересом смотрит на этот проект, потому что ей нужны альтернативные источники поставок, а также потому, что она заинтересована в производстве "зеленого" водорода на севере Африки", - утверждает издание.

Между тем, решение о сертификации оператора "Северного потока-2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии, заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман. Регулятор ФРГ по-прежнему ждёт получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

Также мы писали, что в Бундестаге считают, что использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением.