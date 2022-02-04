Операторы украинской газотранспортной системы (ГТС) и Словакии (Eustream) договорились увеличить мощности для закупок газа более чем на 50%.

Об этом сообщил глава ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"..вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению", - написал он.

По его словам, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн. куб. м в сутки (+56%), или на 15 млн. кубов. Сначала операторы в тестовом режиме (до апреля 2022 года) увеличат импорт газа.

"Таким образом, все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнение стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах", - написал Макогон.

Также глава ГТС Украины добавил, что за последние несколько месяцев оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для поставки газа на Украину на 85%, в частности, уже с февраля на суточных аукционах украинские компании могут забронировать мощности нового словацко-украинского маршрута для обеспечения потребностей страны в природном газе.

Ранее мы писали, что Украина начала закупки газа у Венгрии.

Также сообщали, что в хранилищах Украины запасы газа оказались на минимуме, а в Европе - ниже 20%.