Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц надеется на то, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в европейские дела. В частности, в вопросы реализации проекта "Северный поток-2".

Такое мнение он высказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"США являются и останутся нашим самым важным союзником в мире, однако мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в чисто европейский вопрос, такой как "Северный поток-2", - сказал Мерц.

При этом он уточнил, что "даже по этой теме нет единой европейской позиции". Такая ситуация, как считает Мерц, связана с политикой предшественника действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Ангелы Меркель.

Что касается предстоящего визита Шольца в Вашингтон, Мерц заявил, что он должен был произойти гораздо раньше.

"Эта поездка запоздала. Она была необходима несколько недель назад... Теперь поездка кажется визитом просителя, который больше не может выбраться из ситуации, которую он создал сам, и поэтому должен просить помощи у своего старшего брата в Вашингтоне", - подытожил председатель ХДС.

Напомним, Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации "Северного потока-2". После этого в Германии должны возобновить процесс сертификации.

Впрочем, позже выяснилось, что решение о сертификации оператора "Северного потока-2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии. Регулятор ФРГ по-прежнему ждёт получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.