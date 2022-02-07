Вслед за новостью об окончании встречи в Москве президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона пришла новость из Вашингтона о завершении переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Последние общались два часа.

На совместной пресс-конференции Байден и Шольц сделали ряд важных заявлений.

Так, Байден сказал, что обсудил с Шольцем санкции против России на случай эскалации кризиса в Украине.

"Сегодня канцлер и я обсудили нашу тесную координацию, разработку мощного пакета санкций, которые четко продемонстрируют решимость международного сообщества и повлекут быстрые и серьезные последствия в случае нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины. В случае дальнейшего вторжения РФ все не может идти как прежде", - сказал он.

Но при этом добавил, что Германия и США готовы к продолжению переговоров с Москвой.

"Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией", - сказал Байден.

В том же духе высказался и Шольц. По его мнению, в конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности, а переговоры с РФ "являются хорошим знаком".

"Мы оказались в очень сложной ситуации. Ясно, что военная угроза присутствует, об этом нельзя молчать. Мы будем выступать единым фронтом. Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ... Одновременно важно использовать все дипломатические возможности", - пояснил Шольц.

Кроме того, Байден сказал, что "Северный поток - 2" не запустят, если начнётся вторжение России а Украину.

А вот Шольц ушёл от ответа на вопрос о запуске газопровода в случае вторжения. Германский канцлер повторил лишь, что "Германия и США абсолютно едины", но больше не сказал по этой теме ничего.

Перед встречей с Байденов Шольц говорил, что в вопросе вероятных санкций Запада против России нужно сохранять "стратегическую неопределенность".

Также он уверял, что видит "растущее улучшение" в ситуации вокруг Украины.