Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил, что Вашингтон находится в состоянии готовности к любому варианту вторжения России в Украину.

Об этом он сообщил в интервью NBC. "Страна" собрала главные его тезисы.

Во-первых, по словам Салливана, Россия может предпринять военные действия в течение нескольких дней, недель. Впрочем, советник Байдена предполагает, что РФ также может выбрать дипломатию.

"Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности на проведения значительной военной операции", - объяснил он.

Кроме этого, Салливан считает, что действия российской стороны могут принимать различные формы. В том числе, аннексия Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение в Украину.

"Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию, или же они могут предпринять полномасштабное вторжение", - говорит он.

Также советник президента США утверждает, что в случае вторжения России в Украину, "Северный поток-2" работать не будет. Также он отметил, что любые санкции США против России повлияют и на Китай.

Салливан добавил, что США не намерены обсуждать с Россией политику "открытых дверей" НАТО.

"Мы не готовы обсуждать фундаментальные принципы безопасности, включая политику "открытых дверей" НАТО", - сказал он.

Между тем, агентство Associated Press пишет, что администрация президента США Джо Байдена не предоставляет доказательства, которые подкрепляют заявления о событиях в сфере безопасности, а предлагает поверить ей на слово. Когда администрацию президента Байдена попросили предоставить доказательства, она, как пишет АР, "возразила простым ответом: вам придется довериться нам в этом".

Помимо этого, "Страна" также разбиралась, зачем в США запустили фейк о "нападении Путина" в первый день Олимпиады.