Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что видит "растущее улучшение" в ситуации вокруг Украины.

Об этом немецкий политик рассказал в эфире телеканала ARD.

По словам канцлера ФРГ, несмотря на то, что "взаимные обвинения" остаются в центре переговоров между странами Запада и Россией, сторонам удалось продвинуться вперед, а сам он "лично немного горд достигнутым прогрессом".

Кроме того, Олаф Шольц обозначил готовность Запада к диалогу с Россией. Однако он предупредил, что в случае агрессии против Украины Российской Федерации придется заплатить высокую цену.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Решение властей он оправдал нежеланием самих немцев.

Ранее мы писали, что канцлер Германии 14 февраля прибудет в Киев с рабочим визитом, а после этого немецкий политик посетит Россию, где обсудит с Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. По словам Шольца, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать "двойной сигнал".

Также "Страна" сообщала, что Шольц призвал Европу и США к "осторожности" в вопросе возможных санкций против России из-за Украины.