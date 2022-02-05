Польский президент Анджей Дуда на следующей неделе отправится в Берлин, чтобы принять участие в переговорах с лидерами Германии и Франции. Эти три страны сотрудничают в тройственном формате, который называют Веймарским треугольником.

О планах Дуды сообщает в субботу, 5 февраля, польское агентство RMF24.

По словам главы кабинета президента Польши, переговоры Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды состоятся днем или вечером во вторник, 8 февраля. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Накануне глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявил, что главой темой переговоров в Веймарском треугольнике станет угроза вторжения России в Украину.

"И Франция, и Германия, и Польша проводят разного рода мероприятия по ситуации вокруг Украины. У каждой из этих стран есть свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине", - сказал польский дипломат.

Напомним, что о желании обсудить ситуацию вокруг Украины на трехсторонней встрече с Польшей и Германии заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее мы писали, что лидеры США, Евросоюза и НАТО обсудили Украину и "беспрецедентные" санкции против РФ.

Также "Страна" сообщала о том, что Польша не собирается отправлять свои войска в Украину в случае вторжения России.