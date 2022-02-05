ФРГ, Франция и Польша обсудят ситуацию вокруг Украины на заседании Веймарского треугольника
Польский президент Анджей Дуда на следующей неделе отправится в Берлин, чтобы принять участие в переговорах с лидерами Германии и Франции. Эти три страны сотрудничают в тройственном формате, который называют Веймарским треугольником.
О планах Дуды сообщает в субботу, 5 февраля, польское агентство RMF24.
По словам главы кабинета президента Польши, переговоры Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды состоятся днем или вечером во вторник, 8 февраля. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности в Центральной и Восточной Европе.
Накануне глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявил, что главой темой переговоров в Веймарском треугольнике станет угроза вторжения России в Украину.
"И Франция, и Германия, и Польша проводят разного рода мероприятия по ситуации вокруг Украины. У каждой из этих стран есть свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине", - сказал польский дипломат.
Напомним, что о желании обсудить ситуацию вокруг Украины на трехсторонней встрече с Польшей и Германии заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее мы писали, что лидеры США, Евросоюза и НАТО обсудили Украину и "беспрецедентные" санкции против РФ.
Также "Страна" сообщала о том, что Польша не собирается отправлять свои войска в Украину в случае вторжения России.