В Польше увеличили период работы для заробитчан. Теперь украинцы и граждане еще пяти стран смогут работать в Польше 2 года на основании декларации о поручении работы. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Ранее срок работы в Польше составлял 6 месяцев - ровно на это время иностранцу было разрешено трудоустроиться в стране. Для получение следующей декларации нужно было сделать перерыв на 6 месяцев.

При подаче заявления на временное место жительства больше не нужно задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Теперь достаточно того, что заработок иностранца не меньше минимальной зарплаты.

Новые правила начнут действовать через две недели после их публикации. Ожидается, что это произойдет во второй половине января.

Как писала "Страна", заробитчане спонсируют украинскую экономику больше, чем МВФ и ЕС. В декабре прошлого года число заробитчанин в Польше выросло на четверть, за один месяц прибыли рекордные 636 тысяч украинцев.

Также украинцев приглашают работать сиделками, водителями и собирать тыквы в Германии. В ЕС также постепенно упрощают найм квалифицированных иностранцев.