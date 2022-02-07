Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле. Они продлились более пяти часов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

"Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции", - сказал Песков.

Стороны изначально не устанавливали временные параметры переговоров, предполагая, что они будут продолжительными и объемными по содержанию.

"Мы не ставили ограничений. Все на усмотрение президентов", - сказал Песков.

Перед встречей французский лидер говорил, что ждет переговоров с оптимизмом, но не верит в спонтанные чудеса.

Песков ранее также предупреждал, что от одной этой встречи ждать "решительных переломов" не стоит, но говорил, что переговоры должны быть долгими и содержательными. По его словам, главными темами переговоров станут российская инициатива о гарантиях безопасности и ситуация вокруг Украины.

Судя по длительности переговоров, президенты мощно углубились в украинский материал.

После встречи в Кремле Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Днем "Страна" рассказывала о старте переговоров двух президентов.

Мы также писали, что Кремль не ждет разрядки ситуации вокруг Украины после встречи Путина и Макрона.