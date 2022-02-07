Президент Франции Эммануэль Макрон, который считает приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины, в понедельник, 7 февраля, прилетел в Москву, где проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Об этом сообщают "Известия".

Президент Макрон рассчитывает во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. Тем временем, в Кремле не ожидают перелома в ситуации вокруг Украины после сегодняшних переговоров с главой Франции.

За последнее время президент России три раза поговорил со своим французским коллегой. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января. Тогда собеседники условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции. Третий раз Путин и Макрон созвонились 3 февраля.

Между тем, после сегодняшних переговоров в Москве, Эммануэль Макрон направится 8 февраля в Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.