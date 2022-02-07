Кремль не ожидает перелома в ситуации вокруг Украины после переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоятся уже сегодня.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", - сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли Кремль, что переговоры Путина и Макрона будут переломными и рассеют опасения Запада относительно обстановки в Украине.

"Мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе и он имеет в виду этими идеями поделиться с Путиным", - объяснил Песков.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что визит Макрона в РФ очень важен.

"Очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации - все, что связано с этими основными проблемами", - заявил пресс-секретарь Путина.

Тема "Северного потока - 2" и вопросы газовой сферы не могут быть главными на переговорах президентов РФ и Франции, но могут упоминаться, заявил Песков.

Он уточнил, что начало переговоров ожидается около 17 часов по московскому времени (16 часов по киевскому - Ред.), беседа президентов продолжится за рабочим обедом.

В то же время, по данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также напомним, встреча Макрона с Путиным состоится сегодня в Москве и уже завтра президент Франции прибудет в Киев. За день до визита в Россию французский лидер созвонился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.