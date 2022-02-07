Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Рolitico.

Как пишет издание, за счет этого Макрон рассчитывает получить статус европейского лидера, сопоставимого с положением сверхдержав.

По данным издания, визит Макрона в Россию направлен на создание "стратегической автономии" Европы, которая отстаивает свои интересы безопасности, а не просто наблюдает за переговорами Москвы и Вашингтона.

"Французский лидер - заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченности России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором", - сказано в статье.

Напомним, встреча Макрона с Путиным состоится сегодня в Москве и уже завтра президент Франции прибудет в Киев. За день до визита в Россию французский лидер созвонился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.

Предстоящие переговоры с Путиным будут не первыми в этом году - лидеры уже общались дважды в январе и один раз в феврале. Но предыдущие переговоры проходили в телефонном формате.